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Что с чем должно сходиться в годовых 2‑НДФЛ и 6‑НДФЛ

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28 февраля 24 просмотра

Должна ли IT-компания подавать какие-либо документы в ИФНС, чтобы начать применять пониженные тарифы взносов с 2017 года?

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отвечает:

Пониженные тарифы для IT-компаний специально подтверждать не нужно. Но перед тем как рассчитывать взносы по пониженным тарифам, внимательно проверьте, соответствует ли ваша организация установленным критериям. Если пониженные тарифы применять неправомерно, ИФНС доначислит взносы по базовым тарифам и взыщет пени. Каким IT-компаниям доступны пониженные тарифы, читайте в рекомендации.

Все работодатели обязаны платить страховые взносы, которые начислены на выплаты штатным сотрудникам и тем, кто работает по гражданско-правовым договорам. Предприниматели помимо этого платят еще и взносы за себя.

Тарифы страховых взносов установлены статьями 426–429 Налогового кодекса РФ. Их полный перечень очень большой – все тарифы можно посмотреть в таблице. Выбор, какие ставки использовать именно вам, зависит от множества условий. Например, есть ли у работодателя льготы, каковы условия труда, имеет ли сотрудник право на льготную пенсию и многих других.

На величину тарифов страховых взносов влияют следующие факторы:

  • организационно-правовая форма (юридическое лицо, предприниматель, гражданин, прочие лица);
  • вид деятельности работодателя;
  • применяемая система налогообложения;
  • статус человека – гражданин России или иностранец, лицо без гражданства – с учетом того, проживает он или временно пребывает в России. Подробнее об этом см. Как начислить страховые взносы на выплаты сотруднику-иностранцу;
  • размер выплат сотруднику в течение года – превышает ли он предельные суммы.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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