Пониженные тарифы для IT-компаний специально подтверждать не нужно. Но перед тем как рассчитывать взносы по пониженным тарифам, внимательно проверьте, соответствует ли ваша организация установленным критериям. Если пониженные тарифы применять неправомерно, ИФНС доначислит взносы по базовым тарифам и взыщет пени. Каким IT-компаниям доступны пониженные тарифы, читайте в рекомендации.

Все работодатели обязаны платить страховые взносы, которые начислены на выплаты штатным сотрудникам и тем, кто работает по гражданско-правовым договорам. Предприниматели помимо этого платят еще и взносы за себя.

Тарифы страховых взносов установлены статьями 426–429 Налогового кодекса РФ. Их полный перечень очень большой – все тарифы можно посмотреть в таблице. Выбор, какие ставки использовать именно вам, зависит от множества условий. Например, есть ли у работодателя льготы, каковы условия труда, имеет ли сотрудник право на льготную пенсию и многих других.

На величину тарифов страховых взносов влияют следующие факторы: