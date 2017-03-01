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1 марта 32 просмотра

Должна ли налоговая инспекция принять справку 2-НДФЛ, в которой не указан ИНН сотрудника – гражданина России?

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отвечает:

Да, 2-НДФЛ без ИНН должны принять. Если у сотрудника нет ИНН или если этот реквизит неизвестен работодателю, поле «ИНН в Российской Федерации» раздела 2 формы 2-НДФЛ можно не заполнять. Ни в справках, которые организация подает на бумажных носителях, ни в электронных файлах. О том, как на это отреагируют инспекторы, читайте в рекомендации.

Справка по форме 2-НДФЛ нужна для того, чтобы подтвердить величину доходов, которые человек получил за тот или иной период (как правило, за год), а также сумму НДФЛ, удержанную из этих доходов. С помощью таких справок налоговые инспекции проверяют правильность применения вычетов и суммы налога к уплате в бюджет.

Форма справки о доходах физического лица (2-НДФЛ) и порядок ее заполнения утверждены приказом ФНС России от 30 октября 2015 г. № ММВ-7-11/485.

Сдавать справки 2-НДФЛ должны налоговые агенты. То есть те организации, которые выплачивают доходы физлицам. Как правило, это работодатели. При этом составлять справку нужно по каждому человеку, который получает доход.

Сдать справку 2-НДФЛ понадобится и в том случае, когда организация должна, но не может удержать налог с выплаченных доходов. Например, если организация вручила подарок стоимостью более 4000 руб. человеку, который не является ее сотрудником.

Кроме того, налоговые инспекторы могут запросить 2-НДФЛ у человека, который самостоятельно отчитывается по полученным доходам, например от продажи квартиры, и при этом заявляет право на налоговые вычеты (ст. 31 НК РФ). В этом случае налоговый агент (работодатель) обязан предоставить такому человеку справку по его запросу.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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