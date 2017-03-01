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На каком счете — 26 или 44 — учитывать расходы на продажу

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1 марта 58 просмотров

Сдает ли предприниматель 2-НДФЛ, если нет наемных сотрудников?

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отвечает:

ИП без сотрудников 2-НДФЛ не сдает. Если в течение всего 2016 года предприниматель работал один и зарплату наемным сотрудникам не выплачивал, то подавать справку по форме 2-НДФЛ не нужно. Все случаи, когда заполнять 2-НДФЛ не понадобится, смотрите в рекомендации.

Налоговые агенты должны не только удерживать и перечислять НДФЛ c выплаченных физлицам доходов, но и представлять сведения об этом в налоговую инспекцию. По итогам года такие сведения представляют по форме 2-НДФЛ. О том, как заполнить эту форму, см. Как составить справку по форме 2-НДФЛ.

C 2016 года у налоговых агентов по НДФЛ появилась дополнительная обязанность: составлять и сдавать в инспекции ежеквартальные расчеты по форме 6-НДФЛ. Однако введение новой формы не отменяет обязанность составлять годовые справки по форме 2-НДФЛ. У этих форм – разное назначение. Расчет 6-НДФЛ составляется в целом по организации, а справка 2-НДФЛ носит индивидуальный характер: ее надо заполнять по каждому человеку, получившему доходы, в отношении которых организация признается налоговым агентом.

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Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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