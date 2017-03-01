ИП без сотрудников 2-НДФЛ не сдает. Если в течение всего 2016 года предприниматель работал один и зарплату наемным сотрудникам не выплачивал, то подавать справку по форме 2-НДФЛ не нужно. Все случаи, когда заполнять 2-НДФЛ не понадобится, смотрите в рекомендации.

Налоговые агенты должны не только удерживать и перечислять НДФЛ c выплаченных физлицам доходов, но и представлять сведения об этом в налоговую инспекцию. По итогам года такие сведения представляют по форме 2-НДФЛ. О том, как заполнить эту форму, см. Как составить справку по форме 2-НДФЛ.

C 2016 года у налоговых агентов по НДФЛ появилась дополнительная обязанность: составлять и сдавать в инспекции ежеквартальные расчеты по форме 6-НДФЛ. Однако введение новой формы не отменяет обязанность составлять годовые справки по форме 2-НДФЛ. У этих форм – разное назначение. Расчет 6-НДФЛ составляется в целом по организации, а справка 2-НДФЛ носит индивидуальный характер: ее надо заполнять по каждому человеку, получившему доходы, в отношении которых организация признается налоговым агентом.