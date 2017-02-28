Последствия зависят от условий в трудовых договорах.

Компания должна выдавать зарплату работникам наличными или на карты в порядке, который устанавливает коллективный или трудовой договор (ч. 3 ст. 136 ТК РФ). Если там сказано, что работник получает деньги только на карточку, то выдавать их наличными нельзя. Формально проверяющие из трудовой инспекции вправе оштрафовать компанию за это на 50 000 руб. (ст. 5.27 КоАП РФ). Но они не станут этого делать, если зарплату выдали наличными, чтобы не нарушить срок ее выплаты. Например, если у компании не работал Клиент-Банк. В таких ситуациях письменно предупреждайте работников, что не можете перечислить деньги на карту. Это обезопасит компанию от лишних вопросов проверяющих.

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