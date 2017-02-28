Нет, нельзя.

Не важно, как компания расплачивается с сотрудниками — наличными, по безналу или в натуральной форме. Выдавать работникам расчетные листки она должна в любом случае (ст. 136 ТК РФ, письмо Роструда от 18 марта 2010 г. № 739-6-1). Иначе трудовая инспекция может оштрафовать компанию на 50 000 руб., а директора — на 5000 руб. (ст. 5.27 КоАП РФ). Заведите журнал выдачи листков. Тогда на проверке будет доказательство, что работники их получали.

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