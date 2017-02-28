В бухучете затраты на выпуск зарплатных карт отнесите к прочим расходам (абз. 7 п. 11 ПБУ 10/99). Проводки такие:
ДЕБЕТ 91 субсчет «Прочие расходы» КРЕДИТ 60 (76)
— отражены затраты на выпуск зарплатных банковских карт;
ДЕБЕТ 60 (76) КРЕДИТ 51
— перечислена банку оплата за услуги по изготовлению зарплатных банковских карт.
В налоговом учете спишите расходы как прочие или внереализационные (подп. 49 п. 1 ст. 264, подп. 20 п. 1 ст. 265 НК РФ).
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