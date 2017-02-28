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№5
28 февраля 33 просмотра

Надо ли пересчитывать ежемесячные авансы для I квартала исходя из новых ставок налога на прибыль (3% в федеральный бюджет и 17% – в бюджет субъекта РФ)?

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отвечает:

Нет, пересчитывать по новым ставкам ежемесячные авансы, подлежащие уплате в I квартале 2017 года, не надо. Поскольку в случае изменения величины налоговой ставки кодекс не предусматривает обязанности налогоплательщика пересчитать эти авансы. Подобные ситуации уже возникали. В частности, когда с 1 января 2009 года понизили ставку налога на прибыль с 24 до 20 процентов (в том числе в федеральный бюджет с 6,5% до 2%).

Таким образом, в I квартале 2017 года компания, которая платит ежемесячные авансы, обязана платить их в том же размере, что и в IV квартале 2016 года. То есть платить авансы, размер которых был изначально рассчитан на основе декларации по налогу на прибыль за 9 месяцев 2016 года (п. 2 ст. 286 НК РФ).

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Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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