Нет, пересчитывать по новым ставкам ежемесячные авансы, подлежащие уплате в I квартале 2017 года, не надо. Поскольку в случае изменения величины налоговой ставки кодекс не предусматривает обязанности налогоплательщика пересчитать эти авансы. Подобные ситуации уже возникали. В частности, когда с 1 января 2009 года понизили ставку налога на прибыль с 24 до 20 процентов (в том числе в федеральный бюджет с 6,5% до 2%).

Таким образом, в I квартале 2017 года компания, которая платит ежемесячные авансы, обязана платить их в том же размере, что и в IV квартале 2016 года. То есть платить авансы, размер которых был изначально рассчитан на основе декларации по налогу на прибыль за 9 месяцев 2016 года (п. 2 ст. 286 НК РФ).