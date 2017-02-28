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28 февраля 8 просмотров

Генподрядчик заказал проектную документацию проектировщику на упрощенке. Генподрядчик – на общей системе. Включать ли ему стоимость документации в стоимость работ, с которой он должен начислить НДС?

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отвечает:

Да, включать.

Генподрядчик при реализации определяет налоговую базу как полную стоимость работ (письмо Минфина от 9 января 2017 г. № 03-07-03/46).

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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