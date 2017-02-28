Да, включать.
Генподрядчик при реализации определяет налоговую базу как полную стоимость работ (письмо Минфина от 9 января 2017 г. № 03-07-03/46).
В свежем «Главбухе»
редакция журнала «Учет в строительстве» отвечает:
Да, включать.
Генподрядчик при реализации определяет налоговую базу как полную стоимость работ (письмо Минфина от 9 января 2017 г. № 03-07-03/46).
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