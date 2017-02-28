Заявка на участие в открытом конкурсе с тем, чтобы получить государственный или муниципальный заказ, должна содержать всю информацию, указанную заказчиком в конкурсной документации. Перечень бумаг, которые заказчик может требовать от участника, – в части 2 статьи 51 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ. В него входят документы, подтверждающие, что претендент соответствует требованиям. Одно из них – чтобы за прошлый год не было долгов перед бюджетом в размере больше 25 процентов балансовой стоимости активов за последний отчетный период (подп. «г» п. 1 ч. 2 ст. 51, подп. 5 п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ). Таким образом, заказчик вправе потребовать налоговые данные в любой форме. Из-за неверной формы поданной справки он может отклонить заявку (решения Иркутского УФАС России от 8 апреля 2016 г. № 200, Санкт-Петербургского УФАС России от 15 февраля 2016 г. по жалобе № Т02-87/16).

Госкорпорации также вправе установить требования к участникам закупок. Если заказчик установит требование представить такую справку, то участник должен ее представить (п. 6 ст. 3, подп. 9 п. 10 ст. 4 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ).