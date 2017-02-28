Да, можно.
Запрета в законодательстве нет. Например, на документе можно ставить пометку о том, что он прошел обработку, контроль и отражен в бухгалтерском учете (п. 2.20 Положения, утвержденного Минфином СССР 29 июля 1983 г. № 105).
редакция журнала «Учет в бюджетных учреждениях» отвечает:
Да, можно.
Запрета в законодательстве нет. Например, на документе можно ставить пометку о том, что он прошел обработку, контроль и отражен в бухгалтерском учете (п. 2.20 Положения, утвержденного Минфином СССР 29 июля 1983 г. № 105).
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