Централизованная бухгалтерия ведет бухгалтерский и налоговый учет учреждений по договору бухобслуживания. Этот документ содержит права и обязанности сторон, объем переданных полномочий. В договоре прописывают:
- порядок взаимодействия;
- правила передачи первичных и других документов на бумажном носителе или в электронном виде;
- ответственность централизованной бухгалтерии за бухучет, документы и внутренний контроль;
- требования к квалификации сотрудников централизованной бухгалтерии.
Учтите, что на централизацию можно передать лишь полномочия по ведению бухучета и составлению отчетности. Все управленческие функции обслуживаемое учреждение обязано выполнять самостоятельно.