Нет, не оштрафуют.

Ответственность за нарушение лимита кассового остатка наступает только в том случае, если проверяющие докажут вину учреждения или его руководителя. В частности, факт того, что учреждение или его руководитель:

стремились к накоплению сверхлимитного остатка (п. 1 ст. 2.2 КоАП РФ);

предвидели накопление сверхлимитного остатка, но не предотвратили его (п. 2 ст. 2.2 КоАП РФ);

не ожидали накопления сверхлимитного остатка, хотя должны были и могли его предвидеть (п. 2 ст. 2.2 КоАП РФ).

Советуем зафиксировать факт позднего прибытия инкассаторов в акте, чтобы доказать отсутствие вины в превышении лимита кассового остатка.