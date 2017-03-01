Да, надо.

Запись или штамп с названием компании необходимо вносить в виде заголовка в графе 3 раздела «Сведения о работе». Эту запись не нумеруют ( п. 3.1 Инструкции, утв.постановлением Минтруда России от 10.10.03 № 69 ). Поэтому обе записи надо признать недействительными. Это можно сделать так: поставить следующий порядковый номер — № 3, дату, а потом записать «Записи за № 1 и № 2 недействительны». Затем в графу 3 нужно внести название компании в виде заголовка без номера. Уже под заголовком поставить следующий порядковый номер — № 4 и сделать правильную запись о приеме на работу.