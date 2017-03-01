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Как заполнить сложные реквизиты в новой декларации по упрощенке

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1 марта 52 просмотра

Компания приняла на работу нового сотрудника. Кадровик начал заполнять трудовую и ошибся. Он внес № 1, дату и поставил штамп с названием компании. А потом поставил № 2 и сделал запись о приеме на работу. Надо ли исправлять такую ошибку?

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отвечает:

 Да, надо.

Запись или штамп с названием компании необходимо вносить в виде заголовка в графе 3 раздела «Сведения о работе». Эту запись не нумеруют ( п. 3.1 Инструкции, утв.постановлением Минтруда России от 10.10.03 № 69 ). Поэтому обе записи надо признать недействительными. Это можно сделать так: поставить следующий порядковый номер — № 3, дату, а потом записать «Записи за № 1 и № 2 недействительны». Затем в графу 3 нужно внести название компании в виде заголовка без номера. Уже под заголовком поставить следующий порядковый номер — № 4 и сделать правильную запись о приеме на работу.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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