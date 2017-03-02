Да, вправе.

Новый работодатель вправе заполнить пустующую запись, если этого не сделала предыдущая компания. Записать сведения нужно на основании диплома ( п. 26 Правил, утв. постановлением Правительства РФ от 16.04.03 № 225 ).

В строке «Образование» трудовой книжки надо записать — среднее профессиональное. А в строке «Профессия, специальность» заполнить специальность из диплома. Например, «экономика и бухгалтерский учет».

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