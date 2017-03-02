Компенсацию надо учитывать на счете 73.

На счете 70 компания отражает расчеты по зарплате, премиям, пособиям и т. д. Начисления, которые не связаны с оплатой труда, надо отражать на счете 73. Компенсацию за использование личных автомобилей отражают в затратах проводкой:

Дебет 20 (23, 25, 26, 44, 91) Кредит 73

— компенсация за использование личного транспорта.

Если отражать выплату на счете 70, есть риски. Компенсация не облагается взносами и НДФЛ (письма Минфина России от 20.04.15 № 03-04-06/22274, Минтруда России от 13.11.15 № 17–3/В-542). Но если налоговики или ревизоры из фонда увидят лишние суммы на счете 70, могут доначислить налог и взносы. Отбиться от таких претензий иногда получается только в суде (постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 23.07.15 № 02АП-5641/2015).