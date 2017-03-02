Нет, не вправе.

Исправленный счет-фактуру продавец оформляет, если допустил ошибки в документе. Например, неверно заполнил ИНН , наименование сторон, стоимость товара и т. п. Исправить документ необходимо, когда условия договора не меняются.

Если же стороны договорились изменить стоимость или количество товаров, поставщик должен выставить корректировочный счет-фактуру. Об этом прямо сказано в кодексе (п. 3 ст. 168 НК РФ). Поэтому надо попросить поставщика переоформить документ. Если этого не сделать, инспекторы откажут в вычете по исправленному документу. А судьи их поддержат (постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 15.01.16 № А56-36436/2014).