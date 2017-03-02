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2 марта 32 просмотра

В прошлом году заключили договор на поставку товаров. Недавно поставщик отгрузил партию и выставил счет-фактуру. Цены на товар изменились, поэтому договорились, что фирма заплатит больше. Вместо первоначального счета-фактуры поставщик выставил исправленный с большей ценой. Вправе ли фирма заявить вычет по такому документу?

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отвечает:

Нет, не вправе.

Исправленный счет-фактуру продавец оформляет, если допустил ошибки в документе. Например, неверно заполнил ИНН, наименование сторон, стоимость товара и т. п. Исправить документ необходимо, когда условия договора не меняются.

Если же стороны договорились изменить стоимость или количество товаров, поставщик должен выставить корректировочный счет-фактуру. Об этом прямо сказано в кодексе (п. 3 ст. 168 НК РФ). Поэтому надо попросить поставщика переоформить документ. Если этого не сделать, инспекторы откажут в вычете по исправленному документу. А судьи их поддержат (постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 15.01.16 № А56-36436/2014).

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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