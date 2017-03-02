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2 марта 58 просмотров

В прошлом году поставщик отгрузил продукцию. В накладной и счете-фактуре он неверно записал ИНН компании, поэтому она не заявляла вычеты. Попросили изменить данные. Поставщик передал исправленные счета-фактуры только в феврале. Вправе ли фирма подать уточненку за четвертый квартал 2016 года?

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отвечает:

Нет, вычет надо заявить в текущем квартале. Компания не вправе заявить вычет по счету-фактуре с ошибками, которые мешают определить продавца или покупателя (п. 2 ст. 169 НК РФ).

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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