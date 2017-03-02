Нет, вычет надо заявить в текущем квартале. Компания не вправе заявить вычет по счету-фактуре с ошибками, которые мешают определить продавца или покупателя (п. 2 ст. 169 НК РФ).
В свежем «Главбухе»
Редакция газеты "Учет. Налоги. Право" отвечает:
Нет, вычет надо заявить в текущем квартале. Компания не вправе заявить вычет по счету-фактуре с ошибками, которые мешают определить продавца или покупателя (п. 2 ст. 169 НК РФ).
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