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Легко понять, откуда взялась такая сумма налога по упрощенке

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2 марта 63 просмотра

Водитель ездил в командировку. В другом городе он по невнимательности заехал под кирпич, инспекторы ГИБДД задержал его и составил протокол. По итогам рассмотрения дела суд лишил водителя прав. Другую работу фирма не может ему предложить. Надо ли увольнять сотрудника?

отвечает:

Все зависит от того, на какой срок работника лишили прав.

Уволить сотрудника необходимо, если он утратил специальное право на работу на срок свыше двух месяцев и водителя невозможно перевести на другую работу, соответствующую квалификации или нижеоплачиваемую (подп. 9 ч. 1 ст. 83 ТК РФ). Перед увольнением надо письменно проинформировать работника о наличии (либо отсутствии) вакансий или иной работы. Компания не обязана заранее предупреждать о прекращении договора и платить выходное пособие. Достаточно издать приказ об увольнении, а в нем написать реквизиты судебного решения о лишении прав.

Если срок лишения прав меньше двух месяцев, то на этот период сотрудника надо отстранить от работы без оплаты. Для этого также нужно оформить приказ руководителя (ст. 76 ТК РФ). После окончания срока водителя надо допустить к работе. Кстати, вместо отстранения компания вправе предложить работнику другие свободные вакансии.

Если работодатель допустит работника, лишенного прав, к управлению автомобилем, то его могут оштрафовать на 100 тыс. рублей (ст. 12.32 КоАП).

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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