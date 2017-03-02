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2 марта 35 просмотров

Инспекторы запросили документы на встречной проверке контрагента. Фирма представила все бумаги, но с опозданием. За это налоговики оштрафовали ее на 10 тыс. рублей по статье 126 НК РФ и на 5 тыс. рублей по статье 129.1 НК РФ. Инспекторы правы?

отвечает:

Нет, инспекторы не правы.

У компании есть пять рабочих дней, чтобы представить документы по требованию инспекции в рамках встречной проверки (п. 5 ст. 93.1 НК РФ). За опоздание налоговики вправе оштрафовать компанию на 10 тыс. рублей (п. 2 ст. 126 НК РФ). По статье 129.1 НК РФ инспекторы штрафуют также за непредставление информации. Это разные нарушения.

На практике инспекторы нередко штрафуют компанию одновременно по двум статьям: 126 и 129.1НК РФ. Но это незаконно. Чтобы отменить штраф, можно написать жалобу в УФНС. А если это не сработает, подать заявление в суд. В некоторых регионах есть практика в пользу компаний (постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 17.03.15 № Ф04-15498/2015).

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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