Нет, инспекторы не правы.

У компании есть пять рабочих дней, чтобы представить документы по требованию инспекции в рамках встречной проверки (п. 5 ст. 93.1 НК РФ). За опоздание налоговики вправе оштрафовать компанию на 10 тыс. рублей (п. 2 ст. 126 НК РФ). По статье 129.1 НК РФ инспекторы штрафуют также за непредставление информации. Это разные нарушения.

На практике инспекторы нередко штрафуют компанию одновременно по двум статьям: 126 и 129.1НК РФ. Но это незаконно. Чтобы отменить штраф, можно написать жалобу в УФНС. А если это не сработает, подать заявление в суд. В некоторых регионах есть практика в пользу компаний (постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 17.03.15 № Ф04-15498/2015).