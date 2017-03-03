Безопаснее удерживать НДФЛ.

Российские компании, которые выплачивают доход «физикам», выполняют функции налогового агента по НДФЛ (подп. 1 п. 1 ст. 228 НК РФ). «Физик» сам платит налог, только если сдает квартиру иностранной организации, не зарегистрированной в России.

Компания не вправе записать в договоре, что «физик» сам будет платить НДФЛ с аренды (п. 5 ст. 3 НК РФ). Даже если она это сделает, это не отменяет обязанности удержать НДФЛ (письма Минфина России от 27.08.15 № 03-04-05/49369, УФНС России по г. Москве от 18.06.12 № 20–14/053155@). Такой же позиции придерживаются судьи (определение ВС РФ от 13.01.16 № 304-КГ15-17425). Перечислять налог потребуется в инспекцию, где зарегистрирована компания (п. 7 ст. 226 НК РФ).

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