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3 марта 41 просмотр

Директор год назад женился. У его супруги есть ребенок от первого брака. Руководитель жил последний год с ними и полностью их обеспечивал, но мальчика не усыновлял. Сейчас ребенку исполнилось 18 лет и директор хочет подарить ему квартиру. Облагается ли стоимость квартиры НДФЛ?

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отвечает:

Да, облагается.

С подаренной квартиры налог платит ее получатель. Исключение предусмотрено для случаев, когда жилье дарит близкий родственник или член семьи. Тогда полученная недвижимость освобождена от НДФЛ (п. 18.1 ст. 217 НК РФ).

Директор не усыновил мальчика, поэтому они не считаются близкими родственниками или членами семьи. Не важно, что работник последний год жил с ребенком и обеспечивал его (письмо УФНС России по г. Москве от 04.06.10 № 20–14/4/059355@). С рыночной стоимости квартиры потребуется заплатить НДФЛ (п. 1 ст. 211 НК РФ, письмо Минфина России от 27.04.15 № 03-04-05/24025).

Достоверно определить рыночную стоимость может только независимый оценщик. Но это лишние траты. Поэтому налог можно посчитать из кадастровой стоимости. Она приближена к рыночной. Если данных о кадастровой стоимости нет, можно рассчитать налог из инвентаризационной (письмо ФНС России от 10.01.12 № ЕД-3-3/5@).

В то же время есть способ вовсе избежать НДФЛ. Директор может подарить квартиру своей супруге. А та уже оформит договор дарения с сыном.

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