Безопаснее обратиться в налоговую инспекцию за возвратом переплаты.

Компания не вправе перечислять НДФЛ за счет своих средств. Об этом прямо сказано в кодексе (п. 9 ст. 226 НК РФ). Налог нужно удержать из дохода сотрудника. А у работника облагаемый доход возникает лишь в момент выплаты ему денег, но не ранее.

Излишне перечисленный НДФЛ инспекторы не считают налогом. Специалисты ФНС и Минфина считают, что досрочно перечисленные суммы можно только вернуть, а зачесть их в будущие платежи не получится (письма ФНС России от 04.07.11 № ЕД-4-3/10764, Минфина России от 16.09.14 № 03-04-06/46268).

У судов в некоторых регионах другое мнение — они допускают, что компания вправе зачесть переплату в счет удержанного у работников НДФЛ (постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 23.01.15 № Ф04-14138/2014). Но если компания не готова спорить, то проще обратиться с заявлением о возврате ошибочного платежа.