Нет, не вправе.

Поставщик при отгрузке импортных товаров должен записать в графе 11 счета-фактуры страну происхождения продукции и номер таможенной декларации (подп. «л» п. 2 приложения 1 к постановлению Правительства РФ от 26.12.11 № 1137). Номер декларации поставщик должен взять из графы «А» основного и добавочного листов. Номер состоит из трех частей, разделенных между собой дробью. Например, 10802041/190216/0000255.

Поставщик компании записал не весь номер, а только его часть. Фактически поставщик нарушил порядок оформления счета-фактуры. Но из-за такой ошибки инспекторы не вправе отказать в вычете НДС.

Даже без полного номера таможенной декларации инспекторы могут определить поставщика, покупателя, стоимость товаров, ставку и сумму НДС (п. 2 ст. 169 НК РФ). Значит, у них нет оснований снимать вычет. Такого же мнения придерживаются в ФНС и Минфине (письма ФНС России от 30.08.13 № АС-4-3/15798, Минфина России от 18.02.11 № 03-07-09/06).

Впрочем, на практике инспекторы могут снять вычеты. В этом случае решение инспекции можно обжаловать в УФНС. Если это не поможет, то обратитесь в суд. Судьи вашего региона в таких спорах давно поддерживают налогоплательщиков (постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 26.03.13 № А56-34881/2012).

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