Уточнять справки не обязательно.

ИНН не считается обязательным реквизитом справки 2-НДФЛ (приказ ФНС России от 30.10.15 № ММВ-7-11/485@). Поэтому поле можно оставить пустым. Если компания заполнила в поле «Гражданство (код страны)» значение 643, но не записала ИНН , программа выдаст только предупреждение, а не ошибку. А такие справки считаются принятыми. Это подтверждает и ФНС (письма от 03.02.16 № БС-4-11/1584@, от 11.02.16 № БС-4-11/2224@).

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