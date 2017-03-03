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Четкие сроки, в которые требуется удерживать и перечислять НДФЛ

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3 марта 13 просмотров

В январе сдали справки 2-НДФЛ за всех сотрудников. А сейчас обнаружили, что у одного из них нет ИНН. На сайте ФНС nalog.ru не удалось найти ИНН работника по паспортным данным. Попросили у работника принести копию свидетельства о присвоении ИНН. Надо ли уточнить 2-НДФЛ, когда работник принесет документ?

отвечает:

Уточнять справки не обязательно.

ИНН не считается обязательным реквизитом справки 2-НДФЛ (приказ ФНС России от 30.10.15 № ММВ-7-11/485@). Поэтому поле можно оставить пустым. Если компания заполнила в поле «Гражданство (код страны)» значение 643, но не записала ИНН, программа выдаст только предупреждение, а не ошибку. А такие справки считаются принятыми. Это подтверждает и ФНС (письма от 03.02.16 № БС-4-11/1584@, от 11.02.16 № БС-4-11/2224@).

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Выдавайте деньги под отчет только сотруднику или физлицу, с которым заключили гражданско-правовой договор. Если подотчетник купил материалы, не списывайте их напрямую в расходы в дебет 20 или 26 счета. Сначала учтите покупки на счете 10.
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