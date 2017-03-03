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3 марта 47 просмотров

Сотрудник в феврале взял отпуск за свой счет, а потом уволился. Через неделю после увольнения он принес справку-вызов из института за те дни, когда был в отпуске без содержания. Работник утверждает, что сдавал экзамены, и теперь требует оплатить учебный отпуск. Должна ли фирма посчитать и выдать отпускные?

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отвечает:

Компания не обязана предоставлять и оплачивать учебный отпуск.

Работодатель оплачивает сотруднику-студенту учебный отпуск на основании справки-вызова. Форма документа утверждена приказом Минобрнауки России от 19.12.13 № 1368. А по окончании экзаменов работник приносит отрывную часть справки. В ней вуз фиксирует, что в определенный период времени студент был на сессии.

Работник обязан предоставить справку-вызов перед началом сессии. Если он принес справку за уже истекший период, то он не имеет права на учебный отпуск. Кроме того, еще до экзаменов сотрудник взял отпуск за свой счет. А в ТК РФ нет обязанности работодателя отменить отпуск без сохранения, который совпал с учебным.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
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