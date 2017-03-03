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Минфин разъяснил, как составлять бухгалтерскую отчетность '2016

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3 марта 24 просмотра

Оштрафует ли инспекция за неверные коды в книге продаж?

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отвечает:

Нет, инспекция не вправе оштрафовать за такие ошибки. Но если записать неверный код, то налоговики могут запросить дополнительные документы и пояснения при проверке декларации.

Ошибка в коде операции по сути техническая. Она не приводит к занижению базы и не влияет на сумму налога. Но коды операций из книги продаж переносятся в строку 010 раздела 9 декларации по НДС. А показатели этого раздела, в том числе и некоторые коды, должны соответствовать контрольным соотношениям в декларации (письмо ФНС России от 23.03.15 № ГД-4-3/4550@). Поэтому ошибка в коде может привести к тому, что инспекция направит требование о представлении документов и пояснений. Составить пояснения можно в произвольной форме или по образцу из письма ФНС России от 07.04.15 № ЕД-4-15/5752.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Выдавайте деньги под отчет только сотруднику или физлицу, с которым заключили гражданско-правовой договор. Если подотчетник купил материалы, не списывайте их напрямую в расходы в дебет 20 или 26 счета. Сначала учтите покупки на счете 10.
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