Оштрафует ли инспекция за неверные коды в книге продаж?

Нет, инспекция не вправе оштрафовать за такие ошибки. Но если записать неверный код, то налоговики могут запросить дополнительные документы и пояснения при проверке декларации.

Ошибка в коде операции по сути техническая. Она не приводит к занижению базы и не влияет на сумму налога. Но коды операций из книги продаж переносятся в строку 010 раздела 9 декларации по НДС. А показатели этого раздела, в том числе и некоторые коды, должны соответствовать контрольным соотношениям в декларации (письмо ФНС России от 23.03.15 № ГД-4-3/4550@). Поэтому ошибка в коде может привести к тому, что инспекция направит требование о представлении документов и пояснений. Составить пояснения можно в произвольной форме или по образцу из письма ФНС России от 07.04.15 № ЕД-4-15/5752.