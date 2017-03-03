Можно.

Магазин вправе списать убытки от краж. Недостачи товара уменьшают доходы при исчислении налога на прибыль. По мнению Минфина, списать убытки можно, только если виновника не нашли (письмо от 08.02.16 № 03-03-07/6185). Отсутствие виновных подтвердит один из трех документов из полиции: постановление о приостановлении предварительного следствия, справка о том, что виновных не нашли или постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.