Можно ли списать товары, которые украли из магазина?
Формы по теме
- счетов 01, 03, 04, 47, 48
- счетов 02, 05, 10, 12, 13, 20, 25, 26, 28, 29, 31, 65, 69, 70, 84
- счетов 02, 05, 10, 12, 13, 20, 23, 26, 28, 29, 31, 44, 65, 69, 70, 84
- счетов 02, 05, 07, 08, 10, 12, 13, 20, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 44, 65, 69, 70, 84
- счетов 02, 05, 10, 12, 13, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 29, 31, 65, 69, 70, 84 (Типовая форма N Ж-10)
Редакция газеты "Учет. Налоги. Право" отвечает:
Можно.
Магазин вправе списать убытки от краж. Недостачи товара уменьшают доходы при исчислении налога на прибыль. По мнению Минфина, списать убытки можно, только если виновника не нашли (письмо от 08.02.16 № 03-03-07/6185). Отсутствие виновных подтвердит один из трех документов из полиции: постановление о приостановлении предварительного следствия, справка о том, что виновных не нашли или постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.