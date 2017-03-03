Фирма торгует оптом и в розницу. Опт на упрощенке, а розница на вмененке. Арендует оптовый склад, помещение под магазин, а также офис. Компания задолжала в 2013 году за аренду офиса, и в декабре прошлого года прошел срок давности взыскания этого долга. Кредиторку списали. Включать ли списанную сумму в доходы на упрощенке?
Формы по теме
Редакция газеты "Учет. Налоги. Право" отвечает:
Да, но не всю.
На упрощенке учитывают внереализационные доходы (п. 1 ст. 346.15 НК РФ). Это в том числе кредиторка, которую организация списывает в связи с истечением срока давности (п. 18 ст. 250 НК РФ). Но, если доходы относятся к разным видам деятельности, необходим раздельный учет. Поэтому списанную кредиторку распределите между упрощенкой и ЕНВД.