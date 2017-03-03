Да, но не всю.

На упрощенке учитывают внереализационные доходы (п. 1 ст. 346.15 НК РФ). Это в том числе кредиторка, которую организация списывает в связи с истечением срока давности (п. 18 ст. 250 НК РФ). Но, если доходы относятся к разным видам деятельности, необходим раздельный учет. Поэтому списанную кредиторку распределите между упрощенкой и ЕНВД.