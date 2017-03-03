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Четкие сроки, в которые требуется удерживать и перечислять НДФЛ

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3 марта 33 просмотра

Фирма торгует оптом и в розницу. Опт на упрощенке, а розница на вмененке. Арендует оптовый склад, помещение под магазин, а также офис. Компания задолжала в 2013 году за аренду офиса, и в декабре прошлого года прошел срок давности взыскания этого долга. Кредиторку списали. Включать ли списанную сумму в доходы на упрощенке?

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отвечает:

Да, но не всю.

На упрощенке учитывают внереализационные доходы (п. 1 ст. 346.15 НК РФ). Это в том числе кредиторка, которую организация списывает в связи с истечением срока давности (п. 18 ст. 250 НК РФ). Но, если доходы относятся к разным видам деятельности, необходим раздельный учет. Поэтому списанную кредиторку распределите между упрощенкой и ЕНВД.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Выдавайте деньги под отчет только сотруднику или физлицу, с которым заключили гражданско-правовой договор. Если подотчетник купил материалы, не списывайте их напрямую в расходы в дебет 20 или 26 счета. Сначала учтите покупки на счете 10.
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