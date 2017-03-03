Да, арендодатель должен включить в доходы стоимость электроэнергии, которую компенсирует наниматель (письмо Минфина России от 17.04.13 № 03-11-06/2/13101).
В свежем «Главбухе»
Редакция газеты "Учет. Налоги. Право" отвечает:
Да, арендодатель должен включить в доходы стоимость электроэнергии, которую компенсирует наниматель (письмо Минфина России от 17.04.13 № 03-11-06/2/13101).
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