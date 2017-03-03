Безопаснее подписать дополнительное соглашение.

Универсальный передаточный документ заменяет накладную и счет-фактуру. Если все реквизиты в УПД поставщик заполнил верно, то покупатель вправе списать расходы и заявить вычеты.

В то же время фирма закрепила в договоре порядок оформления документов. В контракте сказано, что на каждую отгрузку поставщик оформляет счет-фактуру и накладную. Значит, если покупатель согласился на словах принимать универсальный документ, он вправе потом и отказаться от этого. Поэтому безопаснее заключить дополнительное соглашение.