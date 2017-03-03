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Чем ваша годовая отчетность отличается от прежней — бухгалтерские ребусы

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3 марта 32 просмотра

Компания приняла двух новых сотрудников. Они супруги. У работников двое совместных детей. А у мужа есть сын от предыдущего брака. Раньше работник платил на него алименты, но в прошлом году сыну исполнилось 18 лет, и ребенок нигде не учится. В каком размере предоставлять вычеты?

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отвечает:

Мужу надо предоставлять вычет в сумме 4400 рублей. А супруге — 2800 рублей.

Размер вычета зависит от того, какой по счету ребенок. Вычеты на первых двух детей — 1400 рублей, а на третьего — 3000 рублей (подп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ).

У работников двое совместных детей. Поэтому супруге положены вычеты на первого и второго ребенка в сумме 1400 рублей на каждого.

Супругу предоставляйте вычет иначе. У папы трое родных детей. Хотя вычет на сына ему не положен, ребенка нужно учитывать, когда компания определяет размер вычета на совместных детей. Вычет на второго ребенка составит 1400, а на третьего — 3000 рублей. Аналогичные разъяснения дал Минфин в письме от 21.01.16 № 03-04-05/1999.

Вычеты предоставляйте, пока доходы с начала года не превысят 350 тыс. рублей (подп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ).

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Выдавайте деньги под отчет только сотруднику или физлицу, с которым заключили гражданско-правовой договор. Если подотчетник купил материалы, не списывайте их напрямую в расходы в дебет 20 или 26 счета. Сначала учтите покупки на счете 10.
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