Мужу надо предоставлять вычет в сумме 4400 рублей. А супруге — 2800 рублей.

Размер вычета зависит от того, какой по счету ребенок. Вычеты на первых двух детей — 1400 рублей, а на третьего — 3000 рублей (подп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ).

У работников двое совместных детей. Поэтому супруге положены вычеты на первого и второго ребенка в сумме 1400 рублей на каждого.

Супругу предоставляйте вычет иначе. У папы трое родных детей. Хотя вычет на сына ему не положен, ребенка нужно учитывать, когда компания определяет размер вычета на совместных детей. Вычет на второго ребенка составит 1400, а на третьего — 3000 рублей. Аналогичные разъяснения дал Минфин в письме от 21.01.16 № 03-04-05/1999.

Вычеты предоставляйте, пока доходы с начала года не превысят 350 тыс. рублей (подп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ).