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Все пояснения по НДС отправляйте в инспекцию по‑новому

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6 марта 19 просмотров

Компания на упрощенке, но в прошлом месяце выставила счет-фактуру по просьбе покупателя. Потребуется сдать декларацию через интернет. Значит, фирма обязана принимать требования из инспекции в электронном виде. С какой даты появится такая обязанность?

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отвечает:

После сдачи декларации.

Налогоплательщики, которые обязаны отчитываться через интернет, должны подтверждать прием электронных требований (п. 5.1 ст. 23 НК РФ). Компания на упрощенке сдает декларацию по НДС электронно, даже если всего один раз выставила счет-фактуру (подп. 1 п. 5 ст. 173 НК РФ).

Формально налоговики узнают о новой обязанности, когда компания сдаст декларацию. Значит, достаточно заключить договор с оператором перед отправкой отчетности. После сдачи надо обеспечить прием электронных требований как минимум на период камералки декларации по НДС.

Если из налоговой придет требование, квитанцию в ответ надо выслать в течение шести рабочих дней (п. 5.1 ст. 23 НК РФ). Если пропустить срок, инспекторы заблокируют расчетный счет.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
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