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Снова поменялся код в поле 101 платежки по взносам

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6 марта 42 просмотра

В компании работают иностранцы из стран ЕАЭС: белорусы, армяне, казахи и киргизы. С каким статусом сдавать 2-НДФЛ на них?

отвечает:

1 или 2 в зависимости от того, сколько дней сотрудник находился в России.

Доходы работников из стран ЕАЭС облагаются НДФЛ по ставке 13 процентов, как и у резидентов России. Но код статуса в справках 2-НДФЛ зависит от того, кем фактически является работник — резидентом или нерезидентом. Если иностранец в течение последних 12 месяцев пробыл в нашей стране более 183 дней, по кодексу он резидент. Значит, в справке поставьте статус 1. Если работник находится в России меньше 183 дней, ставьте статус 2. Так считает и ФНС (письмо от 15.03.16 № БС-4-11/4273@). 

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Выдавайте деньги под отчет только сотруднику или физлицу, с которым заключили гражданско-правовой договор. Если подотчетник купил материалы, не списывайте их напрямую в расходы в дебет 20 или 26 счета. Сначала учтите покупки на счете 10.
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