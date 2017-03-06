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6 марта 24 просмотра

Компания перевозит грузы. Вместе с арендованными машинами и автомобилями субподрядчика у нее 25 транспортных средств. Но собственных автомобилей всего пять. Арендует 11 грузовиков. Вправе ли компания перевести деятельность на вмененку?

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отвечает:

Фирма вправе применять вмененку, но не исключены споры с инспекторами.

Грузоперевозки переводятся на ЕНВД, если компания использует в бизнесе не более 20 автомобилей (подп. 5 п. 2 ст. 346.26 НК РФ). В Минфине считают, что автомобили субподрядчика тоже надо учитывать при расчете ЕНВД (письмо от 10.10.12 № 03-11-06/3/69). В то же время такой вывод из кодекса не следует. Машины должны принадлежать компании на праве собственности или ином праве: пользования, владения или распоряжения (подп. 5 п. 2 ст. 346.16НК РФ). Транспорт субподрядчика компании не принадлежит. Значит, у нее всего 16 автомобилей, предназначенных для перевозки: 5 собственных и 11 арендованных. Это меньше 20. Но не исключено, что право на спецрежим потребуется доказывать в суде (постановление Федерального арбитражного суда от 13.03.14 № Ф09-763/14).

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