Да.
На вмененку можно переводить деятельность по торговле через автоматы товарами или продуктами питания, которые изготавливает автомат (ст. 346.27 НК РФ). Базовая доходность с каждого торгового автомата — 4500 рублей (п. 3 ст. 346.29 НК РФ).
В свежем «Главбухе»
Редакция газеты "Учет. Налоги. Право" отвечает:
Да.
На вмененку можно переводить деятельность по торговле через автоматы товарами или продуктами питания, которые изготавливает автомат (ст. 346.27 НК РФ). Базовая доходность с каждого торгового автомата — 4500 рублей (п. 3 ст. 346.29 НК РФ).
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