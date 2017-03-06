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Четкие сроки, в которые требуется удерживать и перечислять НДФЛ

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6 марта 28 просмотров

Все банковские операции компания проводит через интернет-банк. Периодически деньги с расчетного счета переводят на пять-шесть дней на депозит. Когда срок вклада истекает, банк возвращает на счет депозит с процентами. Проценты надо включить в доходы. Какие документы нужны, чтобы подтвердить сумму доходов?

отвечает:

Размер процентов подтвердит договор и выписка банка.

Проценты по депозиту отразите в доходах. Учесть доходы потребуется в последний день месяца или на дату окончания договора в зависимости от того, какая дата наступила раньше (п. 4 ст. 328 НК РФ). Например, если компания внесла депозит 28 марта, а получила деньги 3 апреля, то доходы надо учесть дважды — на 31 марта и на 3 апреля.

Размер процентов, которые получила компания, записан в банковской выписке. Но фирма сможете получить ее только после окончания срока депозита. Поэтому в конце месяца отражают доход на основании договора с банком. В договоре будут записаны сроки вклада, процентная ставка по депозиту и другие условия. Если компания заключала договор через клиент-банк, сведения можно посмотреть в этой программе.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
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