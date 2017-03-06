Размер процентов подтвердит договор и выписка банка.

Проценты по депозиту отразите в доходах. Учесть доходы потребуется в последний день месяца или на дату окончания договора в зависимости от того, какая дата наступила раньше (п. 4 ст. 328 НК РФ). Например, если компания внесла депозит 28 марта, а получила деньги 3 апреля, то доходы надо учесть дважды — на 31 марта и на 3 апреля.

Размер процентов, которые получила компания, записан в банковской выписке. Но фирма сможете получить ее только после окончания срока депозита. Поэтому в конце месяца отражают доход на основании договора с банком. В договоре будут записаны сроки вклада, процентная ставка по депозиту и другие условия. Если компания заключала договор через клиент-банк, сведения можно посмотреть в этой программе.