Да, правы.

Бизнесмен должен оплатить патент на 12 месяцев не позднее его окончания (подп. 2 п. 2 ст. 346.51 НК РФ). Если нарушить срок, предприниматель лишится права на патент (подп. 3 п. 6 ст. 346.45 НК РФ). Тогда налоги потребуется платить по общему режиму.

Инспекторы вправе сами зачесть переплату, но только в счет недоимки (п. 5 ст. 78 НК РФ). Бизнесмен оплатил налог на упрощенке. Из-за этого возникла переплата. Но недоимки по патенту не бывает. Ведь предприниматель должен оплатить патент до определенного срока. Если он этого не сделает, то лишается права на спецрежим.

Если предприниматель по ошибке заплатил налог по упрощенке, то надо подать заявление о зачете в счет будущих платежей за патент. Причем сделать это безопаснее за 10 рабочих дней до того, как истечет срок оплаты патента. Именно столько дней есть у инспекции, чтобы принять решение о зачете. А значит, если бизнесмен не подал заявление, инспекторы законно перевели его на общую систему. Так считают и судьи (определение ВС РФ от 28.01.16 № 302-КГ15-18597).