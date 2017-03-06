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6 марта 23 просмотра

Компания взяла в аренду земельный участок у «физика». Строит на этом участке магазин. Саму землю позже планируют выкупить. Как учитывать расходы на аренду, пока строится здание?

отвечает:

Безопаснее включить арендные платежи в первоначальную стоимость здания.

По мнению чиновников, арендная плата — это расходы на строительство основного средства — магазина. А значит, на стоимость аренды под зданием надо увеличить первоначальную стоимость будущего актива (п. 1 ст. 257 НК РФ , письмо Минфина России от 11.11.11 № 03-03-06/1/749). А потом списывать через амортизацию. Эту позицию поддержали и судьи вашего региона при рассмотрении одного дела (постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 16.07.09 № КА-А40/6432–09).

Если компания готова спорить, то плату за аренду земли под строительство можно списать единовременно как прочие расходы. Аргументы следующие. В первоначальную стоимость включают расходы на сооружение, изготовление, доставку и доведение основного средства до состояния, в котором его можно использовать. Аренда земли не относится к таким расходам. Судьи такую позицию тоже поддерживали (постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 17.02.10 № КА-А40/687–10).

Если до конца стройки фирма успеет выкупить землю, она станет отдельным активом. Участок не относится к амортизируемому имуществу. Расходы на покупку земли получится списать, только если она продаст ее (письмо Минфина России от 10.09.13 № 03-03-06/1/37214).

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Выдавайте деньги под отчет только сотруднику или физлицу, с которым заключили гражданско-правовой договор. Если подотчетник купил материалы, не списывайте их напрямую в расходы в дебет 20 или 26 счета. Сначала учтите покупки на счете 10.
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