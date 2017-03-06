Надо записать в жалобе, как компания хочет получить решение. По общему правилу инспекторы направляют решение по почте заказным письмом. Но представитель компании может сам забрать документ (п. 6 ст. 140 НК РФ).
В свежем «Главбухе»
Редакция газеты "Учет. Налоги. Право" отвечает:
Надо записать в жалобе, как компания хочет получить решение. По общему правилу инспекторы направляют решение по почте заказным письмом. Но представитель компании может сам забрать документ (п. 6 ст. 140 НК РФ).
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