Есть два варианта, как оплатить налог. Первый — открыть расчетный счет. Второй — директор компании может заплатить налог наличными. Но во втором случае есть риски.

«Физик» может заплатить налог за компанию, если единственный расчетный счет заблокирован, а у банка отозвали лицензию (письмо от 18.09.15 № СА-4-8/16492). Но фирма считает, что директор вправе заплатить налоги за компанию, даже если у компании нет счета. Внести деньги он может через кассу банка. Для этого надо заполнить квитанцию или заявление о переводе по форме банка. В заявлении запишите, что «физик» платит налог за компанию. Также напишите полные реквизиты организации. Эти данные банк перенесет в чек-ордер, который операционист выдаст директору.

Иногда инспекция не признает такие платежи. Исключить недоимку можно только через суд. Если компания не заплатит НДС, а расчетного счета у нее нет, налоговая вправе взыскать налог за счет имущества (ст. 46 НК РФ).