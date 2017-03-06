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6 марта 46 просмотров

Компания получила требование об уплате НДС. Расчетный счет у нее закрыт, и открывать его в ближайшее время она не планирует. Как перечислить налог?

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отвечает:

Есть два варианта, как оплатить налог. Первый — открыть расчетный счет. Второй — директор компании может заплатить налог наличными. Но во втором случае есть риски.

«Физик» может заплатить налог за компанию, если единственный расчетный счет заблокирован, а у банка отозвали лицензию (письмо от 18.09.15 № СА-4-8/16492). Но фирма считает, что директор вправе заплатить налоги за компанию, даже если у компании нет счета. Внести деньги он может через кассу банка. Для этого надо заполнить квитанцию или заявление о переводе по форме банка. В заявлении запишите, что «физик» платит налог за компанию. Также напишите полные реквизиты организации. Эти данные банк перенесет в чек-ордер, который операционист выдаст директору.

Иногда инспекция не признает такие платежи. Исключить недоимку можно только через суд. Если компания не заплатит НДС, а расчетного счета у нее нет, налоговая вправе взыскать налог за счет имущества (ст. 46 НК РФ).

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