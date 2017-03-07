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Новые ошибки в платежках по взносам — как исправить и не совершать

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7 марта 66 просмотров

Компания отправила сотрудника на встречу с партнерами в другой город. Из кассы выдали деньги на проезд и проживание. Работник оплатил проживание в двухместном номере гостиницы, потому что других свободных номеров не было. Вправе ли фирма списать эти расходы полностью?

отвечает:

Мы считаем, что да.

Расходы на проживание в гостинице во время служебной поездки относятся к командировочным (подп. 12 п. 1 ст. 264 НК РФ). Эти расходы списывают на основании первички и других подтверждающих документов. Например, счетов и кассовых чеков из гостиниц.

Двухместный номер рассчитан на проживание одного-двух человек (приложение Е к Положению, утв. постановлением Госстандарта России от 26.09.01 № 82). То есть работник может взять двухместный номер и для себя одного.

Чтобы избежать споров с инспекторами, безопаснее записать в положении о командировках, какие номера могут заказывать сотрудники — одноместные, двухместные, люкс. Также безопаснее подтвердить, что в гостинице не было свободных одноместных комнат. Для этого надо направить запрос в отель или попросить у сотрудника написать объяснительную, которую он приложит к авансовому отчету.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Выдавайте деньги под отчет только сотруднику или физлицу, с которым заключили гражданско-правовой договор. Если подотчетник купил материалы, не списывайте их напрямую в расходы в дебет 20 или 26 счета. Сначала учтите покупки на счете 10.
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