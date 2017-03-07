Нет, не пересчитывать.

Компания платит налог на имущество с активов, которые отражены на счете 01 «Основные средства» (п. 1 ст. 374 НК РФ). Принять актив как основное средство необходимо, если имущество предназначено для использования в основной деятельности более 12 месяцев, способно в будущем приносить доходы и компания не планирует его продавать (п. 4 ПБУ 6/01).

Фирма предполагала изначально продать актив, поэтому он не отвечал критериям основных средств. А значит, перевести стоимость имущества на счет 01 надо, когда изменились планы. То есть в январе 2017 года.

На практике инспекторы пытаются начислить налог за весь период, когда компания держала актив на счете 41. Поэтому безопаснее обосновать, что изначально объект был предназначен для продажи. Например, собрать объявления в газете, переписку с потенциальными покупателями и т. п.

Дополнительно издайте приказ руководителя, в котором запишите, что компания передумала продавать актив и разместит в нем офис. Судьи отменяют доначисления (постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 22.04.14 № Ф09-1658/14).

С офисных центров авансы и налог надо платить с кадастровой стоимости. Список объектов с адресами в Санкт-Петербурге определен в приказе Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга от 18.12.15 № 133-п . Поэтому проверьте, нет ли в приказе здания. Если есть, то посчитать налог с кадастровой стоимости.

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