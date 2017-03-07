В декабре, когда получили деньги (п. 1 ст. 167 НК РФ). Авансовый счет-фактуру надо зарегистрировать в дополнительном листе книги продаж за четвертый квартал. А затем уточнить декларацию за этот же период.
В свежем «Главбухе»
Редакция газеты "Учет. Налоги. Право" отвечает:
В декабре, когда получили деньги (п. 1 ст. 167 НК РФ). Авансовый счет-фактуру надо зарегистрировать в дополнительном листе книги продаж за четвертый квартал. А затем уточнить декларацию за этот же период.
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