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7 марта 23 просмотра

В этом году фирма заключила договор с другим покупателем на 1 млн рублей. По условиям контракта он должен был перечислить предоплату 50 процентов, но в марте заплатил авансом 100 процентов. На какую сумму выставить счет-фактуру покупателю — на 500 тыс. или 1 млн рублей?

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отвечает:

На 1 млн рублей.

Поставщик определяет налоговую базу исходя из фактически полученной предоплаты с учетом НДС (п. 1 ст. 154 НК РФ). Тот факт, что в договоре записан аванс 50 процентов, не влияет на расчет налога.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
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