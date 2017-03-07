На 1 млн рублей.
Поставщик определяет налоговую базу исходя из фактически полученной предоплаты с учетом НДС (п. 1 ст. 154 НК РФ). Тот факт, что в договоре записан аванс 50 процентов, не влияет на расчет налога.
В свежем «Главбухе»
Редакция газеты "Учет. Налоги. Право" отвечает:
На 1 млн рублей.
Поставщик определяет налоговую базу исходя из фактически полученной предоплаты с учетом НДС (п. 1 ст. 154 НК РФ). Тот факт, что в договоре записан аванс 50 процентов, не влияет на расчет налога.
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