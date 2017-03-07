Наши сайты
3 месяца подписки и королевский фарфор в подарок!
Журнал, справочная система и сервисы
№5
Март

В свежем «Главбухе»

Инспекторы будут чаще штрафовать за долги по НДФЛ

Подписка
3 месяца подписки и королевский фарфор в подарок!
№5
7 марта 43 просмотра

Компания получила счет-фактуру на аванс. Поставщик верно заполнил реквизиты сторон, наименование и стоимость товара, сумму НДС, но забыл вписать номер платежки в строку 5. Вправе ли фирма заявить вычет при таком недочете?

Формы по теме

отвечает:

Да.

Пустое поле вместо номера платежки — это несущественная ошибка. Она не мешает налоговикам на проверке идентифицировать продавца и покупателя, наименование, стоимость товара, ставку и сумму налога (п. 2 ст. 169 НК РФ, письмо Минфина России от 31.10.12 № 03-07-09/147).

Персональные консультации по учету и налогам

Лучшие ответы специалистов по налогообложению, бухгалтерскому учету и праву. Ответы специалистов по налогообложению, бухгалтерскому учету и праву.



Вопросы и ответы по теме

Статьи по теме

Новости по теме




Совет недели

Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Выдавайте деньги под отчет только сотруднику или физлицу, с которым заключили гражданско-правовой договор. Если подотчетник купил материалы, не списывайте их напрямую в расходы в дебет 20 или 26 счета. Сначала учтите покупки на счете 10.
  • Налоговый кодекс
  • Гражданский кодекс
  • Трудовой кодекс

Новые документы

Все изменения в законодательстве для бухгалтера


Опросы

Кто в вашей компании занимается проверкой продавцов и подрядчиков, чтобы налоговики не сняли потом вычеты НДС и расходы по сделке?

  Результаты

Система Главбух

Профессиональная справочная система для бухгалтеров

Получить демодоступ

Программа Главбух: Зарплата и кадры

Сервис по расчету и оформлению выплат работникам

Попробовать бесплатно


Калькуляторы и справочники


Пока вы были в отпуске

Самые важные события, материалы и изменения в законе


Подписка на рассылки


Новости компаний

Наши партнеры

  • Семинар для бухгалтера
  • Практическое налоговое планирование
  • Зарплата
  • Учет в строительстве
  • Юрист компании
  • Кадровое дело
  • Учет.Налоги.Право
  • Документы и комментарии
  • Учет в сельском хозяйстве
  • Коммерческий директор
  • Упрощенка

© ООО «Актион группа Главбух»
Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Главбух».
Купить журнал «Главбух» вы можете в издательстве и его филиалах, а также в вашем городе и на почте.