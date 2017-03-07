Компания получила счет-фактуру на аванс. Поставщик верно заполнил реквизиты сторон, наименование и стоимость товара, сумму НДС, но забыл вписать номер платежки в строку 5. Вправе ли фирма заявить вычет при таком недочете?
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Редакция газеты "Учет. Налоги. Право" отвечает:
Да.
Пустое поле вместо номера платежки — это несущественная ошибка. Она не мешает налоговикам на проверке идентифицировать продавца и покупателя, наименование, стоимость товара, ставку и сумму налога (п. 2 ст. 169 НК РФ, письмо Минфина России от 31.10.12 № 03-07-09/147).