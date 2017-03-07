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7 марта 40 просмотров

Компания приняла на работу иностранца-нерезидента. У него нет банковской карты. Фирма вправе выдать ему зарплату из кассы?

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отвечает:

Безопаснее попросить сотрудника оформить карточку и перечислять ему деньги на счет в банке.

Трудовой кодекс разрешает выдавать зарплату из кассы либо с расчетного счета (ст. 136 ТК РФ). Но расплачиваться наличными с нерезидентами можно только в определенных случаях. Например, при продаже товаров или оказании услуг «физикам» (ч. 3 ст. 14 Федерального закона от 10.12.03 № 173-ФЗ). В перечне не записаны операции по выдаче зарплаты из кассы иностранным работникам.

На практике за такие операции штрафуют от 75 до 100 процентов от выданной зарплаты (ч. 1 ст. 15.25 КоАП). Отменить штраф получится в суде (определение ВАС РФ от 27.01.14 № ВАС-19914/13). Аргументы следующие. Иностранец не обязан открывать счет в банке (ч. 1 ст. 13 закона № 173-ФЗ). А если счета у нерезидента нет, то компания не может перечислить зарплату по безналу. Значит, выдать ее можно в наличной форме.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Выдавайте деньги под отчет только сотруднику или физлицу, с которым заключили гражданско-правовой договор. Если подотчетник купил материалы, не списывайте их напрямую в расходы в дебет 20 или 26 счета. Сначала учтите покупки на счете 10.
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