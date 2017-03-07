Нет.

Вычет возможен при трех условиях: компания использует актив в деятельности, облагаемой НДС, приняла продукцию к учету и получила правильно оформленные счет-фактуру и первичку (п. 2 ст. 171 НК РФ). Но, по мнению Минфина, покупатель не вправе заявить вычет по безвозмездной сделке, даже если получил все документы (письмо от 27.07.12 № 03-07-11/197).

При реализации товаров поставщик должен предъявить покупателю НДС к оплате (п. 1 ст. 168 НК РФ). Если он передает товар безвозмездно, то не предъявляет и сумму налога. Значит, оформить счет-фактуру надо в одном экземпляре. Если продавец оформил второй счет-фактуру, то получатель товара не регистрирует этот документ в книге покупок (подп. «а» п. 19 приложения 4 к постановлению Правительства РФ от 26.12.11 № 1137). А значит, не вправе заявлять и вычет.