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7 марта 55 просмотров

Директор — один из учредителей ООО. Кроме зарплаты получает дивиденды. В прошлом году руководитель купил квартиру и сейчас хочет получить имущественный вычет. С каких доходов он вправе заявить вычет в декларации?

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отвечает:

Директор вправе получить вычет только с зарплаты.

«Физик» вправе получить имущественный вычет в размере фактических расходов на покупку жилья, но не больше 2 млн рублей (подп. 1 п. 3 ст. 220 НК РФ). Вычет можно заявить с тех доходов, которые облагаются НДФЛ по ставке, установленной в пункте 1 статьи 224 НК РФ (п. 3 ст. 210 НК РФ). То есть 13 процентов.

По ставке 13 процентов компания удерживает налог как с зарплаты, так и с дивидендов. Но в кодексе сказано, что на дивиденды вычеты не распространяются (п. 3 ст. 210 НК РФ). Значит, директор вправе вернуть налог, удержанный только с зарплаты.

Чтобы получить вычет, директор должен подать декларацию 3-НДФЛ (утв. приказом ФНС России от 24.12.14 № ММВ-7-11/671@). Данные о доходах он возьмет из справки 2-НДФЛ. 

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