Компания вправе не удерживать НДФЛ. Но не исключены споры с налоговиками.

Когда компания оплачивает аренду жилья за сотрудника, работник получает доход в натуральной форме (подп. 1 п. 2 ст. 211 НК РФ). В Минфине считают, что со стоимости оплаченного жилья работодатель должен рассчитать НДФЛ и удерживать его из зарплаты (письмо от 13.08.14 № 03-04-06/40543). Чтобы определить доход каждого сотрудника, ежемесячную плату за квартиру разделите на количество работников, которые в ней проживают.

С позицией чиновников можно поспорить. Компания оплачивает аренду квартиры в своих интересах. Иначе работники не согласились бы переехать в другой город. А значит, доход они не получают и компания не обязана исчислять НДФЛ. Во многих регионах судьи принимают такие аргументы (постановления Арбитражного суда Поволжского округа от 03.06.15 № А72-10946/2014 ,Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 11.09.13 № А19-2330/2013). Такую позицию поддержал и Верховный суд в Обзоре от 21.10.15.

Чтобы снизить риски, условие о жилье пропишите в разделе трудового договора, который не связан с оплатой труда. Деньги безопаснее напрямую перечислять арендодателю, а не выдавать сотрудникам.