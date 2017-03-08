Да, надо. Посчитайте аванс за два полных месяца — январь и февраль.

Транспортный налог платят компании, на которых зарегистрирован автомобиль (ст. 357 НК РФ). Перед расчетом авансов по транспортному налогу проверьте, сколько автомобилей числится за организацией. Компания могла продать машину на запчасти, но по ошибке не снять с учета. Тогда за месяцы, когда автомобиль был оформлен на компанию, аванс потребуется заплатить (письмо Минфина России от 18.02.16 № 03-05-06-04/9050).

Аванс считаете за каждый полный месяц, когда автомобиль был зарегистрирован на компанию. Месяц считается полным, если компания сняла автомобиль с учета позже 15-го числа (п. 3 ст. 362 НК РФ). Компания сняла автомобиль с учета 6 марта. Значит, полными месяцами будут только январь и февраль. За эти периоды и надо посчитать аванс.

Еще больше информации по данному вопросу доступно нашим подписчикам. Оформить подписку >>>